İzmir Dikili'de yangın: Alevler evlere sıçradı, site tahliye edildi
İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanında başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına müdahale devam ediyor
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İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Karayolu yangın nedeniyle trafiğe kapandı
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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