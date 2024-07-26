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İzmir Dikili'de yangın: Alevler evlere sıçradı, site tahliye edildi

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanında başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına müdahale devam ediyor

Haber Merkezi
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İzmir Dikili'de yangın: Alevler evlere sıçradı, site tahliye edildi
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İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Karayolu yangın nedeniyle trafiğe kapandı

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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