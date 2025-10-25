  1. Ekonomim
Cansız bedeni bulunmuştu: İzmir Foça'da Bülent Kaptanoğlu'nun sele kapılma anının görüntüsü ortaya çıktı (Video)

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan ve cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Kaptanoğlu'nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı ve ağaçlara tutunmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılması yer aldı.

Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

Cansız bedeni bulunmuştu: İzmir Foça'da Bülent Kaptanoğlu'nun sele kapılma anının görüntüsü ortaya çıktı (Video) - Resim : 1

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracından indikten sonra sel sularına kapılmıştı.

Cansız bedeni bulunmuştu: İzmir Foça'da Bülent Kaptanoğlu'nun sele kapılma anının görüntüsü ortaya çıktı (Video) - Resim : 2Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bugün, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulunmuştu.

Cansız bedeni bulunmuştu: İzmir Foça'da Bülent Kaptanoğlu'nun sele kapılma anının görüntüsü ortaya çıktı (Video) - Resim : 3

Gündem
