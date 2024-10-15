İzmir Foça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde, saat 13.00 civarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Bölgedeki yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale devam ediyor

Yangını söndürme çalışmaları kapsamında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekipleri devreye sokuldu. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale sürüyor.