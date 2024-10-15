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İzmir Foça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de bir depo tesisi yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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İzmir Foça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde, saat 13.00 civarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Bölgedeki yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale devam ediyor

Yangını söndürme çalışmaları kapsamında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekipleri devreye sokuldu. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale sürüyor.

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