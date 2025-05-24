  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir Foça’da yangın: Tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı
Takip Et

İzmir Foça’da yangın: Tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı

İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir Foça’da yangın: Tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı
Takip Et

İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Ormanlık alana sıçradı

Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 

İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildiİzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildiGündem
AFAD duyurdu: İzmir Foça'da depremAFAD duyurdu: İzmir Foça'da depremGündem
Hafta sonu sıcaklık zirve yapacak, 42 dereceyi görecek! İşte kavrulacak ilçeler...Hafta sonu sıcaklık zirve yapacak, 42 dereceyi görecek! İşte kavrulacak ilçeler...Gündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yakın zamanda sağlam temel üzerinde yükselteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Sağlam temel üzerinde yükselteceğiz
İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi
İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi
Galatasaray şampiyonluk coşkusuna hazır: İstanbul’da yollar trafiğe kapatılacak
Galatasaray şampiyonluk coşkusuna hazır: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Suriye lideri Şara ile görüştü
Erdoğan, İstanbul'da Suriye lideri Şara ile görüştü
AFAD duyurdu: İzmir Foça'da deprem
AFAD duyurdu: İzmir Foça'da deprem
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli tutuklandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Ünsal Ban tutuklandı
İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi

Yangın Haberleri

İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi
Sıcaklıklar batıda azalacak, doğuda artacak

Izmir Haberleri

Sıcaklıklar batıda azalacak, doğuda artacak
Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak

Tarım Haberleri

Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
yangın izmir tarım