İzmir Foça’da yangın: Tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı
İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye ekipler sevk edildi.
İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Ormanlık alana sıçradı
Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.