İzmir için acil su tasarrufu çağrısı: Barajların doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü

İzmir, iklim krizinin en çarpıcı etkilerinden biri olan su kıtlığı ile karşı karşıya. Son yıllarda artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri ve hızlı kentleşmenin yarattığı baskı, şehrin içme suyu kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ediyor.

İzmir’in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı, 2025 yazı itibarıyla son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İZSU verilerine göre, barajın doluluk oranı Temmuz 2025’te yüzde 10,68 düzeyinde ölçüldü. Bu rakam, İzmir için yalnızca bir su istatistiği değil, yaklaşan bir krizin habercisi.

Uzmanlar, bu gidişatın devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda İzmir’in içme suyunda ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

İZSU'dan İzmirlilere çağrı

İZSU Genel Müdürlüğü “Her Damla Değerli” vurgusuyla bahçe sulamasının sınırlanması, mümkünse damla sulamanın tercih edilmesi, araç yıkama ve havuz doldurma için su kullanımının azaltılması, gri su kullanımının (banyo ve lavabo sularının yeniden kullanımı) teşvik edilmesi, evlerde yağmur suyu depolama sistemlerinin kurulması, gereksiz su kullanımından kaçınılması çağrısında bulundu.

Su tüketim alışkanlıkları alarm veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 verileri, kentte yaz aylarında su tüketiminin kritik seviyelere ulaştığını gösteriyor. Özellikle tarım, hayvancılık, turizm ve yeşil alan sulamaları, su tüketiminde başı çekiyor.

● Turistik tesislerin tüketimi: 731,7 m³’ten 1328 m³’e,

● Sanayide su kullanımı: 837,3 m³’ten 1534 m³’e,

● Park ve mezarlık sulamaları: 379,8 m³’ten 568,6 m³’e yükseldi.

● TÜİK verilerine göre ise konutlarda da kişi başı günlük su kullanımı ise 210 litreyi buldu. Bu rakamlar tasarruf alışkanlıklarının güçlendirilmesi gerektiğini net biçimde ortaya koyuyor.