İzmir ihale soruşturması: 100 şüpheli hakkında dava açıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen "araç kiralama hizmet alımı" ihalelerine yönelik yürütülen ilk soruşturmada, aralarında İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz’ın da bulunduğu 56 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerden 30’unun tutuklu olduğu belirtildi.

İkinci soruşturma kapsamında ise İzmir genelinde "ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme yapılması" işlerine yönelik düzenlenen ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmada 20’si tutuklu 44 kişi hakkında aynı tarihte iddianame düzenlendi.

Her iki dosyada da şüpheliler hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.