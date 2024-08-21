İzmir Menderes’te orman yangını
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Yangın, saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesi Deli Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
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