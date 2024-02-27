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İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 21 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP/C ve MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda terörizme finansman sağladıkları suçlamasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 21 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi ve MİT Başkanlığı desteğiyle, terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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