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İzmir merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde daha önce kırsal alanda faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve sosyal medya üzerinden örgütlerin propagandasını yaptığı belirlenenlere karşı İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İzmir merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce kırsal alanda faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

13 şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Ağustos günü İzmir merkezli Antalya, Kocaeli ve Konya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dokuman ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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