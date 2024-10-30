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İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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