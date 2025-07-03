İzmir Ödemiş'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
AA
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.
Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.
Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.
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