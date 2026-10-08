İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı: Berna Laçin serbest bırakıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklinde paylaşım yapan ve gözaltına alınan Berna Laçin, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.
CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay’ın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
Bu gelişmelerin ardından Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı.
İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!— berna lacin🌟 (@bernalacin35_5) October 7, 2026
Tutuklamaya sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşım üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı. Laçin, soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alındı.
Laçin'in avukatı Uğur Poyraz, Berna Laçin'in tutuklamaya sevk edildiğini duyurdu.
Berna Laçin tutuklamaya sevk edildi. @bernalacin35_5— Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) October 8, 2026
Sevkinin ardından serbest bırakıldı
Avukat Uğur Poyraz kısa süre sonra Berna Laçin'in tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldığını duyurdu.
SERBEST 😁 @bernalacin35_5— Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) October 8, 2026