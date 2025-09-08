İzmir saldırısı sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’dan dikkat çeken çıkış

  1. Ekonomim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan saldırının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"18 yaş altındaki suçlarda ceza indirimi suçun niteliğine göre uygulanmamalıdır"

Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"İzmir Balçova’da 16 yaşında bir saldırgan 2 polisi şehit etti, 2 polisi yaraladı. Sokak çocukları çeteler için büyük bir insan kaynağı oluşturuyorlar. Ve bu kaynak büyük bir şiddet potansiyeline sahip. Unutmayalım 12 Eylül öncesinde siyasal şiddet liselilerin sokağa çıkması ile tırmandı. Türkiye sokak çocuğu ve uyuşturucu sorununu birlikte çözmeden bu şiddet potansiyelini ortadan kaldıramaz. 18 yaş altındaki suçlarda ceza indirimi suçun niteliğine göre uygulanmamalıdır. Ayrıca 18 yaş altındaki kişiyi suça teşvik eden kişi de suçu işleyen kişi ile aynı cezayı almalıdır. Türkiye ekonomik buhran, düşman ceza hukuku uygulamaları, organize suçun yaygınlaşması ve terör ile müzakerenin milli kimliği parçalanmaya teşvik etmesi ile çok boyutlu bir şekilde ve hızla kaos ve iç çatışma psikolojisine sürükleniyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar dilerken Cumhur ittifakına sağduyu ve aklıselim öneriyorum."

