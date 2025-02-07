İzmir Seferihisar Sığacık‘ta deniz metrelerce geri çekildi

İzmir Seferihisar Sığacık’ta bugün yaşanan ilginç doğa olayı, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğin etkisi olarak değerlendirilmeye başlandı. Sığacık Koyu’nda denizin metrelerce çekildiği gözlemlendi.

Bölgede paniğe neden oldu

Bu sıra dışı olay, bölgede paniğe yol açarken, uzmanlar Ege Denizi’ndeki deprem fırtınalarının deniz seviyesindeki değişimlere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Olayın ardından sahilde yeni alanlar ortaya çıkarken, vatandaşlar büyük bir merakla gelişmeleri takip etti. Yerel yetkililerden konuya dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.