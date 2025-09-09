İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan iki polis memuru için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Törende, şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın’a veda etmek için meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Tören alanında gözyaşları sel olurken, şehitlerin naaşları Türk bayrağına sarılı tabutlarla 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi.

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. 16 yaşındaki E.B. adlı saldırganın, uzun namlulu silahla karakola ateş açtığı görüntüler ortaya çıkmış, saldırganın kar maskesi taktığı ve sırtında bir çanta taşıdığı belirlenmişti.

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit düşerken, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralanmıştı. Yaralılardan Ömer Amilağ’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca İzmir Valisi Süleyman Elban, olay sırasında bir vatandaşın da elinden yaralandığını açıklamıştı.

Soruşturma devam ediyor

Saldırgan E.B. olay yerinde etkisiz hale getirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 27’ye çıktı.