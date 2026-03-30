İzmir Valiliği: Çiğli'deki yurt müdürü görevden uzaklaştırıldı

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çiğli ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Bakırçay Kız Öğrenci Yurdu'nda dün, bir kişinin yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Olay yerine giden polis ekibinin şüpheli U.K'yi gözaltına aldığı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirilen açıklamada, konuyla ilgili olarak ivedilikle idari tahkikat başlatıldığı ve yurt müdürü N.D.D'nin görevden alındığı kaydedildi.