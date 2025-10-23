  1. Ekonomim
  3. İzmir Valiliği duyurdu: Foça'daki selde bir kişi kayıp
İzmir Valiliği duyurdu: Foça'daki selde bir kişi kayıp

İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçede metrekareye bir buçuk saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İzmir Valiliği ise ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını kaydetti.

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmir Valiliği duyurdu: Foça'daki selde bir kişi kayıp - Resim : 1

Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

İzmir Valiliği duyurdu: Foça'daki selde bir kişi kayıp - Resim : 2

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye bir buçuk saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi. İlçede ayrıca sahil kesiminde sel suları denizle birleşti.

İzmir Valiliği duyurdu: Foça'daki selde bir kişi kayıp - Resim : 3

Valilik duyurdu: Bir kişi kayıp

Öte yandan İzmir Valiliği, ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını kaydetti.

Gündem
