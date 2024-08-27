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İzmir ve Aydın'da alarm! Değerler tehlikeli seviyede

İzmir ve Aydın arasında karbonmonoksit patlaması yaşanıyor. Değerler normalin çok üzerinde, uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Haber Merkezi
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İzmir ve Aydın'da alarm! Değerler tehlikeli seviyede
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İzmir ve Aydın arasında gerçekleşen karbonmonoksit patlaması, bölgede endişe yarattı.

Hava Forum'un sosyal medya paylaşımına göre, karbonmonoksit seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı.

Uzmanlar vatandaşları uyardı

Uzmanlar, bu tür gazların insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor. Patlamanın nedeni ve etkileri hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.

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