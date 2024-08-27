İzmir ve Aydın'da alarm! Değerler tehlikeli seviyede
İzmir ve Aydın arasında karbonmonoksit patlaması yaşanıyor. Değerler normalin çok üzerinde, uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
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İzmir ve Aydın arasında gerçekleşen karbonmonoksit patlaması, bölgede endişe yarattı.
Hava Forum'un sosyal medya paylaşımına göre, karbonmonoksit seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı.
Uzmanlar vatandaşları uyardı
Uzmanlar, bu tür gazların insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor. Patlamanın nedeni ve etkileri hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.
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