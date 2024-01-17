İzmir ve Gaziantep’te uçak seferlerine sis engeli

İzmir'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sabah saatlerinden bu yana havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi. Bazı uçak seferlerinde de gecikme yaşandı.

Gaziantep'te ise bazı uçuşlar iptal edildi

Gaziantep'te de yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini de olumsuz etkilerken bugün saat 04.45'teki İstanbul, 05.45'teki Ankara Esenboğa, 05.45 ve 07.30’daki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal olurken bazı seferlerin ise gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan, havalimanında ek seferlerin de gün içinde düzenleneceği bildirildi.