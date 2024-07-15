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İzmir yanıyor! Menderes'te orman yangını çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İzmir yanıyor! Menderes'te orman yangını çıktı
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Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde de gün içerisinde ormanlık alanda yangın çıktı ve yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

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