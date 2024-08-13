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İzmir'de 156 hobi bahçesi için yıkım kararı

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildikleri belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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İzmir'de 156 hobi bahçesi için yıkım kararı
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Menderes Belediyesinden yapılan açıklamada, 156 yapının Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiğinin belirlendiği vurgulandı.

Yıkım kararının ilgililere tebliğ edildiği kaydedilerek, "Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.

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