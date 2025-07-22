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İzmir'de 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

İzmir'de 17 mahallede bugün saat 09:00'da başlayan su kesintisi yarın (23 Temmuz) 09:00'a kadar sürecek.

Haber Merkezi
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İzmir'de 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşanacak
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle yarın 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi gerçekleştireceğini bildirdi.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır."

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