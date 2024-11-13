  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 42 sanık hakim karşısında!
Takip Et

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 42 sanık hakim karşısında!

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 42 sanık hakim karşısında!
Takip Et

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurumun önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu savunma yapmayan 22 sanık ilk kez hakim karşısında ifade verecek.

Olayda hayatını kaybeden iki kişinin avukatlarının delil olarak kentte yayın yapan bir yerel gazetenin, ihmallere ilişkin 5 yıl önce yaptığı haberin dosyaya eklenmesi talebi üzerine, mahkeme gazetenin dosyaya orijinal nüshasının eklenmesini istedi. Bunun üzerine "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberin bulunduğu 19 Ocak 2019 tarihli gazete dava dosyasına girdi.

Devam eden duruşma 3 gün sürecek.

Duruşma öncesi açıklama

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, duruşma öncesi İzmir Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Kızım Özge Ceren, Gdz Elektrik ve İZSU'nun ihmalleri sonucu ölmeseydi doktor olacaktı. Binlerce insanı kurtaracaktı. Gdz ve İZSU suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye sokaklarında hiçbir insan elektrik çarpması sonucu ölmesin. Türk adaletine güveniyorum." dedi.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı.

Hazırlanan iddianamede 42 şüphelinin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruzBakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruzEkonomi
Suudi Arabistan, Nintendo'da hisse satmaya devam ettiSuudi Arabistan, Nintendo'da hisse satmaya devam ettiŞirket Haberleri
Gündem
CHP ekonomiye ağırlık verecek: 45 ile kurmaylarını gönderecek
CHP ekonomiye ağırlık verecek: 45 ile kurmaylarını gönderecek
Başkan öldürülmüştü: Balışeyh Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Başkan öldürülmüştü: Balışeyh Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Kocaeli'de sahte fatura operasyonu: 41 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de sahte fatura operasyonu: 41 zanlı tutuklandı
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanma talebi reddedildi
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanma talebi reddedildi
Özgür Özel, Bahçeli'ye seslendi: Adım atacaksa kapımı kapalı tutmam
Özgür Özel, Bahçeli'ye seslendi: Adım atacaksa kapımı kapalı tutmam
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakam
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakam