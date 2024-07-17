İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp öldüğü olayda kritik gelişme

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti.

2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Şüphelilerden 33’ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6’sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti.

Ek gözaltı süresi istendi

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli için ek belge ve dokümanların hazırlanılması adına savcılıkça ek gözaltı süresi istendi.