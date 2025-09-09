  1. Ekonomim
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısı: 27 kişi gözaltına alındı

İzmir'de dün karakola gerçekleşen ve 2 polisin şehit olduğu saldırı sonrası yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 27'ye çıktı.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine yönelik saldırıda 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma genişletildi. Saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı halde yakalanan 16 yaşındaki E.B. ile irtibatlı oldukları tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.

Saldırganın anne ve babası da gözaltına alınmıştı

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., 2 arkadaşı ve İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alınmıştı. Saldırganla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 21 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 27’ye çıktı.

Ne olmuştu?

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ise yaralandı. Yaralı polisin durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından, pompalı tüfekle gerçekleştiği kaydedildi. Düzenlenen saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amila ağır yaralandı. Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

