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İzmir'de 280 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 280 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla 7 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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İzmir'de 280 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre Karaburun, Foça, Bergama ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığı yapan 280 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmenlerin bölgeye götürülmesini ve yurt dışına çıkışını organize ettikleri suçlamasıyla yakalanan 7 kişi ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 otobüse de el konuldu.

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