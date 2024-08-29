İzmir'de 3 çocuğunu öldürmüştü: Vesim Şimşek öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde araziye getirdiği kızları 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira Şimşek'i silahla öldüren, 11 yaşındaki Hira Nur Şimşek'i de ağır yaralayıp aynı silahla intihar girişiminde bulunan 45 yaşındaki Vesim Şmşek kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

Vesim Şimşek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hira Nur Şimşek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Altındağ Mahallesi'nde yaşayan Vesim Şimşek, 27 Ağustos'ta Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, aynı silahla yaşamına son vermek istemişti.

Çocuklardan Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Hira Nur Şimşek ile baba ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

İnşaatta çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşi Naciye Ş. ile boşanma aşamasında olduğu ve iş yerinde iş kazası geçirdiği öğrenilmişti.

Hayatını kaybeden çocuklar, dün anneleri tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.