İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.
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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 3,7 olarak bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.77 km] Foça (İzmir)
Tarih:2026-06-13
Saat:12:22:50 TSİ
Enlem:38.63333 N
Boylam:26.64194 E
Derinlik:7.54 km
Detay:https://t.co/IN51vDlDPW@afadbaskanlik