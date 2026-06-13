  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Takip Et

İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Takip Et

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. 

AFAD depremin büyüklüğünü 3,7 olarak bildirdi. 