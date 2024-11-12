İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği faciada anne hakkında yeni gelişme!
İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi.
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İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adliyeye sevk edildi.
Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı.
Akcan, hastaneden adliyeye sevk edildi.
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