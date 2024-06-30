İzmir’de 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlama anı kamerada
İzmir'in Torbalı ilçesinde, restoranda yaşanan, 5 kişinin ölümüne 63 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama anı kameralara yansıdı.
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İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan restoranda patlama meydana geldi. Sanayi tüpünden meydana geldiği belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi 63 kişi yaralandı.
Patlama anı kameralara yansıdı
Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. İzmir’de 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlama anı kameralara yansıdı.