İzmir’de 6 Ağustos'ta başlayan su kesintisi artık her gün uygulanacak

İZSU’nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, yağış düzenindeki bozulma ve buna bağlı kuraklık nedeniyle uygulanan planlı, dönüşümlü su kesintisi programı yeniden güncellendi.

Her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.