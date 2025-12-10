İzmir’de 6 Ağustos'ta başlayan su kesintisi artık her gün uygulanacak
İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.
İZSU’nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, yağış düzenindeki bozulma ve buna bağlı kuraklık nedeniyle uygulanan planlı, dönüşümlü su kesintisi programı yeniden güncellendi.
Her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak
Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.
Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.