İzmir’de 7 işçinin yaralandığı patlama anı kamerada (Video)

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Olay, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Metal tozu ve çeşitli ürünlerin üretildiği bir metal fabrikasında, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle fabrikada bulunan işçilerden 7'si yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Patlama anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, 7 işçinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama anında yaşanan şiddetli sarsıntı ve aniden yükselen yoğun dumanlar yer aldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik incelemeler sürüyor.