AK Partide il başkanlıklarında başlayan istifa ve görevden ayrılmalar İzmir'de ilçe başkanlarına sıçradı. İzmir'de 5 ilçe başkanının istifasının istenmesinin ardından Kınık, Foça, Dikili, Balçova ve Narlıdere ilçe başkanları istifa etti. Son istifa haberi AK Parti Urla İl Başkanı Barış Bükülmez'den geldi.

İzmir'de AK Parti'den ardı ardına istifalar! 6. istifa geldi
AK Parti'de il başkanları istifaları ile başlayan dalga nedeni ile İzmir ilçe teşkitaltalarında dalgalanma oldu. AK Parti'nin İzmir teşkilatında ardı ardına 5 ilçe başkanını istifası duyuruldu.

 İstifa eden ilçe başkanları:  
-Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet
-Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan
-Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci
-Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci
-Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener


Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener ve Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci  istifalarını sosyal medya üzerinde açıkladı.

İstifa haberi gelen son isim AK Parti Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez oldu. Bükülmez  istifa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı ile yaptığımız istişare ve gördüğüm lüzum üzerine, yürütmekte olduğum AK Parti Urla İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

Balçova'da mevlid gecesi görüntüler tepki çekmişti

Balçova’daki karakol saldırısında şehit olan polis Hasan Akın’ın mevlid gecesindeki eğlence görüntülerinin ilçede tepkilere neden olmuş yerel yönetimlerde rahatsızlık yaratmıştı.

Öncesinde il başkanlarından istifalar geldi

AK Parti’de 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Tunceli, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanları görevlerinden ayrılmıştı. AK Parti'den son kongre sonrası illerdeki çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla yeni değerlendirmeler yapıldığı duyurulmuştu.

 

