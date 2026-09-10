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İzmir'de banka çalışanlarını rehin alan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde banka şubesinde 5 çalışanı silahla rehin alan şüpheli C.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Merkezi
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İzmir'de banka çalışanlarını rehin alan şüpheli tutuklandı
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İnönü Caddesi'ndeki bir bankada meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen C.A. tutuklandı.

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde dün C.A. bir banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 banka çalışanını rehin almış, cadde çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.

Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna etmiş, 5 banka çalışanını kurtarmıştı.

Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenilmişti.