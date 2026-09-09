İzmir'de bankada rehin krizi: Şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir banka şubesine gelen silahlı şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle içeride bulunan çalışanları rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri bankanın çevresinde emniyet şeridi çekerek güvenlik çemberi oluşturdu. Özel harekat timlerinin de hazır bekletildiği noktada müzakereci polis ekipleri, şüpheliyi silahını bırakması yönünde ikna etmek için çalışma başlattı.

İkna edilen şüpheli gözaltına alındı

Polis ekiplerinin yürüttüğü ikna görüşmeleri sonucunda şüpheli eylemine son vererek teslim oldu. İçerideki rehinelerin yara almadan kurtarıldığı operasyonda, gözaltına alınan şahıs zırhlı araca bindirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Çevrede toplanan kalabalık şüphelinin çıkarılması sırasında operasyonu tamamlayan polis ekiplerine alkışlarla destek verirken, emniyet birimleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.