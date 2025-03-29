  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de bayramda toplu ulaşım ücretsiz
Takip Et

İzmir'de bayramda toplu ulaşım ücretsiz

İzmir'de Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlar toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de bayramda toplu ulaşım ücretsiz
Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar yurttaşlar toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Gündem
Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Siyasi çizgisi açık bir çarpıtma
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Siyasi çizgisi açık bir çarpıtma