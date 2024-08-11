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İzmir'de bazı deniz seferleri iptal edildi

İzmir'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi
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İzmir'de bazı deniz seferleri iptal edildi
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İzmir'de beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği açıklandı.

İZDENİZ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, pazar günü beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaz seferleri kapsamında gerçekleştirilen Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 11 Ağustos 2024 Pazar günü beklenen (NNE) kuzey/ kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaz seferleri programı kapsamında Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenen seferler yapılamayacaktır" denildi.

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