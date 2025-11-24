  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir’de belediyeye ait çöp depolama alanında yangın
Takip Et

İzmir’de belediyeye ait çöp depolama alanında yangın

İzmir Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir’de belediyeye ait çöp depolama alanında yangın
Takip Et

Yangın, saat 19.15 sıralarında Kazımpaşa M ahallesi’ndeki Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında çıktı.İzmir’de belediyeye ait çöp depolama alanında yangın - Resim : 1

Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 

Plastik ve ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla etrafı yoğun duman kapladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin sıçradığı bir konteynerde ise hasar oluştu.

Gündem
ÖSYM 14 personel alımı yapacak
ÖSYM 14 personel alımı yapacak
İstanbul'da gökyüzünde beliren gizemli cisim heyecana yarattı
İstanbul'da gökyüzünde beliren gizemli cisim heyecana yarattı
Jandarma Genel Komutanlığı 29 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 29 memur alacak
İzmir'de iki işçi servisi çarpıştı: 13 kişi yaralandı
İzmir'de iki işçi servisi çarpıştı: 13 kişi yaralandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den öğretmenler günü mesajı
Bahçeli'den öğretmenler günü mesajı
Anayasa Komisyonu çalışmalarını tamamlıyor
Anayasa Komisyonu çalışmalarını tamamlıyor