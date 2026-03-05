İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Alınan bilgiye göre, 37 yaşındaki kiracı Rıdvan Çelik ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen 54 yaşındaki ev sahibi N.Ü. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.