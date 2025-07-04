  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de Buca'yı yakmıştı: Tutuklandı
Takip Et

İzmir'de Buca'yı yakmıştı: Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de Buca'yı yakmıştı: Tutuklandı
Takip Et

Buca ilçesinde 29 Haziran'da ailesinin ikametini benzin dökerek kundaklayıp, çevre yolu kenarında ormanlık alanı ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.Ö'nün (44) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir şüphelinin, benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.

Bakan Tunç, ikametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli hakkında, "kasten orman yangınına sebebiyet verme" suçu kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

Gündem
Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi
DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek
DEM Parti, bugün Özgür Özel'i ziyaret edecek
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den sadece bir il listeye girdi!
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den sadece bir il listeye girdi!
Gözaltındaki Zeydan Karalar’dan belediye binası önüne çağrı: Adana tutsak edilemez!
Gözaltındaki Zeydan Karalar’dan belediye binası önüne çağrı: Adana tutsak edilemez!