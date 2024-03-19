İzmir'de 'çete' operasyonu: 13 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 'Kardeşler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma düzenledi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, suça azmettirme, hırsızlık, 6136 SKM, yağma, mala zarar verme, fuhuşa yer temin etme, suç dellilerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen 14 şüpheli tespit edilirken, adreslere yönelik yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu, tüfek ve senetler ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda ise, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, silahlara ait fişekler ile senet ve alacak defterleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.