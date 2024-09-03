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İzmir'de CHP ilçe başkanının arabasına kurşunlu saldırı

İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evininin önünde park halinde bulunan aracına silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı.

İHA
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İzmir'de CHP ilçe başkanının arabasına kurşunlu saldırı
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Olay, gece 03.30 sularında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi.

CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, etrafta 12 boş kovan buldu.

Polis ekipleri olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y'yi (35) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.

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