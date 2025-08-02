İzmir’de CHP’li Başkan ve meclis üyeleri ile AK Partili meclis üyesi arasında gerginlik

Toplantı sonrası sosyal medya hesabında yaşanan olaya ait videoyu yayınlayıp, açıklamalarda bulunan AK Parti Kemalpaşa Belediye meclis üyesi ve grup başkanvekili Tayyip Taslak, belediye başkanı Türkmen’in ifadelerini ve tavrını şiddetle kanadığını ifade etti.



Taslak, "Rayiç bedel tespit komisyonunda Kemalpaşa’nın geleceğine bilerek ve isteyerek ipotek koymak isteyen, başkan Türkmen şeffaf, dürüst ve adaletli bir şekilde yönetemediği meclisi sinirli ve gergin bir şekilde yönetmeyi adet edinmiştir. Eleştiriye bir kere bile tahammülü olmayan belediye başkanı Mehmet Türkmen’in belediye başkanlığı yapamadığı gibi yalan bilgilerle Kemalpaşalıyı kandırmayı kendisine huy edinmiştir. Belediye başkanlığı yapamıyorsanız istifa edin" diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar da yazılı bir açıklama yaparak, CHP’li başkan ve meclis üyelerinin bu tutum ve davranışlarını kınadığını açıkladı.