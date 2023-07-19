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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

 İzmir'de çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre, Pamucak mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeyle sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozerle yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.