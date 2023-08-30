  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Takip Et

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Nif Dağı'nın Gelindağı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, Bornova ilçesindeki Erzene Mahallesi yakınlarında yüksek gerilim direğinin altında bulunan ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangın 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yalova'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldüYalova'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldüGündem

 