İzmir'de deprem

İzmir'de saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, depremin dış merkezinin Buca merkez ile Kısıkköy arasındaki bölgede yer aldığını söyledi.

Söz konusu bölgenin jeolojik olarak Tuzla Fayı ile Dağkızılca Fayı arasındaki alana karşılık geldiğini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu iki fayın birbiriyle bağlantılı olduğu bir bölge burası. 30 Ekim 2020 depreminden beri bu bölgede belirli aralıklarla deprem oluyor. En son 4 Kasım 2022'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Buna göre 4,9 depreminin artçısı olabilir. Bu büyüklükte depremler doğal olarak oluşmaya devam edecektir. Panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz."