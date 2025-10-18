İzmir'de eğlence mekanının tavanı çöktü: Yaralılar var (Video)

  1. Ekonomim
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi, Ankara Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay sırasında eğlence mekanında bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

