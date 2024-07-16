İzmir'de elektrik kablosundaki ihmali Google haritalar bile görmüş

İzmir'de önceki gün etkili olan sağanak bazı noktalarda su birikintilerine neden oldu. Bir su birikintisinde elektrik akımına kapılan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmaya çalışan ikinci el antika eşya alım satımı yapan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetti.

Olay yankı uyandırırken ihmaller de bir bir ortaya çıkıyor.

Olayla ilgili soruşturmada, bilirkişi ön raporuna göre haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 29'u gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F.'nin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden 4'ü, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kablo Google haritalarda

Google haritalarda 3 ay önce, Nisan 2024'te kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü. Bu durum cinayet gibi ihmalin göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar sosyal medyada paylaşılan Google haritalar fotoğraflarının altına yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya tepkilerini dile getirdi.



