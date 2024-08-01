İzmir'deki elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
Son dakika haberi... İzmir Konak ilçesinde elektrik kaçağı nedeni ile 2 kişinin akıma kapılarak ölümüyle ilgili 42 sanığın 15 yıla kadar hapisleri istendi
İzmir Konak ilçesinde yaşanan elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybeden iki kişinin yaşadığı olayla ilgili 42 sanık hakkında 15 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
İzmir'de yağmur sırasında yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.