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İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde operasyon yapıldı.

2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

Yapılan operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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