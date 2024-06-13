İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde operasyon yapıldı.
2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor
Yapılan operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.